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الجمعة 5 أيار 2023 ساعة 21:36

انتخابات تركيا... أكثر من 1.2مليون ناخب يدلون بأصواتهم في الخارج

انتخابات تركيا... أكثر من 1.2مليون ناخب يدلون بأصواتهم في الخارج
واليوم الجمعة، بدأت عمليات التصويت في عدة دول بينها مصر وأذربيجان وأوزبكستان واليابان، وتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

كما توجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع في كل من البوسنة والهرسك وإسبانيا وقرغيزيا والمجر، وكذلك في ألبانيا وشمال مقدونيا وإيران وإيرلندا والصين وأوكرانيا وغيرها من الدول.

وبلغ عدد الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم للانتخابات الرئاسية والعامة في الممثليات الخارجية والمنافذ الحدودية مليونا و227 ألفا و230 شخصا، حتى ظهر الجمعة.

ويبلغ عدد المسجلين في قيود الناخبين خارج البلاد 3 ملايين و416 ألفا و98 شخصا، بحسب بيانات لجنة الانتخابات العليا في تركيا.

وأدلى مليون و139 ألفا و556 ناخبا بأصواتهم في الممثليات الخارجية منذ بدء التصويت، في حين بلغ عدد المصوتين في المنافذ الحدودية 87 ألفا و674 شخصا.

وبدأ التصويت في الممثليات الخارجية والمنافذ الحدودية يوم 27 أبريل/نيسان الفائت.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع بالممثليات الخارجية يوم 9 مايو/أيار، بينما تستمر في المنافذ الحدودية حتى 14 من الشهر نفسه، في حين يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
رقم : 1056111
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