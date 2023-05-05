الاحتلال يصيب عاملين فلسطينيين بالرصاص في قلقيلية

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه عمّال فلسطينيين، قرب الجدار الفاصل غرب بلدة حبلة جنوب قلقيلية، ما أدى إلى إصابات لاثنين منهم، وصفت بالطفيفة.



وفي السياق ذاته، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوة من جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه فلسطينيين قرب الجدار الفاصل جنوب قلقيلية.



وتلاحق سلطات الاحتلال بصفة مستمرة، العمّال الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد عددًا منهم.



وخلال عام 2022، قضى 93 عاملاً فلسطينيًا شهداء لقمة العيش، أثناء عملهم في الداخل المحتل، منهم 61 استشهدوا أثناء عملهم، و6 برصاص الاحتلال أثناء محاولاتهم الوصول إلى أماكن عملهم، فيما ارتقى 7 عمّال منذ مطلع العام الجاري.