أنصار الله: جولة المفاوضات المقبلة مع السعودية ستشمل 1400 أسير

وقال رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، الجمعة: "الجولة المقبلة بحسب المتفق عليه ستشمل الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين، وإذا تم الاتفاق على توسيع الصفقة فنحن نرحب بهذا الأمر".



وأضاف: "لا زلنا ننتظر تشكيل اللجان لبدء الزيارات للسجون من قبل الطرفين بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقاً".



وصرح القيادي في "أنصار الله"، ان أمريكا تعرقل جولات التفاوض بشأن ملف الأسرى، قائلا: "الأمريكيون يعيقون السلام طوال الفترات الماضية، وهم دائماً في كل جولات التفاوض في ملف الأسرى من يعيق أي تقدم، ويسعون لزرع العراقيل".