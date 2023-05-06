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السبت 6 أيار 2023 ساعة 10:16

قمة مصغرة بين الصين وباكستان وأفغانستان تستضيفها إسلام آباد

قمة مصغرة بين الصين وباكستان وأفغانستان تستضيفها إسلام آباد
كذلك تعهد علوي بتعزيز تأمين العمال الصينيين، خلال اجتماع، أمس الجمعة، مع وزير الخارجية الصيني.

ويأتي هذا اللقاء، قبيل قمة مصغرة، اليوم السبت، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، يستضيف خلالها وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، نظيريه الصيني تشين غانغ، والأفغاني أمير خان متقي، الذي وصل إلى إسلام أباد أمس أيضاً لحضور القمة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية قد ذكرت قبل يومين، أنّ كبير دبلوماسيي حركة "طالبان" سيتوجّه إلى باكستان هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نظيره الصيني، يمكن أن تشمل تمديد مبادرة الحزام والطريق إلى أفغانستان.

ونقلت الوكالة عن حافظ ضياء أحمد، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، قوله إنّ وزير الخارجية أمير خان متقي سيناقش "الاستقرار الإقليمي والتواصل" في الاجتماع.

وتطالب الصين باكستان بمزيد من التأمين لمواطنيها المقيمين والعاملين هناك منذ عام 2021، حيث قتل مهاجم انتحاري تسعة صينيين وأربعة باكستانيين في هجوم شمال غرب البلاد.

يُشار إلى أنه في شباط/فبراير الماضي، تمّ إعادة تفعيل معبر طورخم الحدودي بين باكستان وأفغانستان، الواقع على بعد 170 كيلومتراً من كابول وإسلام أباد، بعد إغلاقه من قبل سلطات حركة "طالبان"، وذلك بعد شكاوى تفيد بأنّ "باكستان لا تفي بوعودها".
رقم : 1056224
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