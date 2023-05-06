“الجهاد”: الشعب الفلسطيني ومقاومته مُقبلين على معركة كبيرة مع الاحتلال

وقال المدلل في حديث له السبت تعليقا على استشهاد الشابين في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة المحتلة “قافلة الشهداء مستمرة طالما هناك احتلال يحتلُ أرضنا ويدنس مقدساتنا ويقتل أبناء شعبنا ويمارس عقيدة القتل بوجه بشع وسادي لكسر إرادة الشعب الفلسطيني”، وأضاف “لا يزال الاحتلال يعيش حالة الوهم معتقداً أنه بارتكابه المجازر بحق الشعبي الفلسطيني سيُسكت الشعب الفلسطيني ومقاومته وينهيها، موضحاً أن جرائم الاحتلال تزيد من الإصرار على مقاومة الشعب الفلسطيني له.



وطالب المدلل “جميع أبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه بضرورة الحذر من الاحتلال لأنه يسعى من خلال هذه الجرائم أن يكسر إرادة شعبنا ويوقف المقاومة المشتعلة في الضفة المحتلة”، وأشار إلى ان “الكل يجمع اليوم أن الاحتلال الصهيوني يعيش أسوأ أزماته وخصوصاً عدم استطاعته وأد المقاومة”، وشدد على أنه “لا خيار أمام شعبنا سوى استمرار المقاومة لأن حكومة الاحتلال هي حكومة متطرفة ودموية ترتكب المجازر ضد شعبنا يوميا”.



وأكد المدلل ان “الاحتلال اليوم هو المُحاصر من قبل قوى المقاومة الفلسطينية، وما يؤكد ذلك ما حدث مؤخراً من رد للمقاومة على استشهاد الشيخ خضر عدنان، في ظل اشتعال الضفة والداخل المحتلين وانتظار محور المقاومة للحظة التي يتم فيها إزالة كيان الاحتلال من خلال ضربات هذا المحور”.