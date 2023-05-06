الجيش الروسي: تدمير أكثر من 170 هدفا للقوات الاوكرانية في كراسنوليمانسكي

وأضاف البيان “تمكنت وحدات مجموعة القوات سنتر (المركز) خلال اليوم الماضي، من تدمير بضرباتها النارية أكثر من 170 هدفا في اتجاه كراسنوليمانسكي وخلال ذلك تمكنت مدفعية المجموعة من دك أكثر من 150 هدفا لتجمعات المعدات والقوات والمرابض النارية المعادية”.



وأشار البيان الى أنه “خلال تبادل القصف المدفعي مع العدو، تمكنت المدفعية الروسية من قمع حوالي 20 موقعا للمدفعية المعادية وأكثر من 10 أطقم قذائف هاون تابعة للقوات الأوكرانية”، وتابع “تمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسية كذلك من تدمير عدة قذائف صاروخية من طراز هيمارس في المركزين السكنيين كريمنايا وسيفيردونيتسك”.



واضاف البيان انه “في منطقة غابات سيريبريانسكي، كشفت قوات ووسائل الاستطلاع التابعة للمجموعة، وجود عمليات تنقل لعناصر لواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين الأوكراني واللواء الخامس للحرس الوطني لأوكرانيا. وتم استهداف هذه القوات الأوكرانية بنيران المدفعية، ونتيجة لذلك تكبد العدو خسائر كبيرة في الأفراد”.