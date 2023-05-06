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السبت 6 أيار 2023 ساعة 10:58
وفد من البرلمان الاوروبي التقى النائب رعد
حزبِ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مقرَ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت والتقى رئيسَ الكتلة محمد رعد وبحثَ معه التطوراتِ في لبنانَ والمنطقة.
رقم :
1056231
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