رئيس مجلس النواب الأوزبكي يزور طهران

وكان قد وصل رئيس مجلس النواب الأوزبكي " نور الدين جان إسماعيلوف " ،الذي سافر إلى إيران بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على رأس وفد برلماني أوزبكي ، إلى طهران مساء امس 05 ايار/مايو .



وكان في استقبال رئيس مجلس النواب الأوزبكي والوفد المرافق له في المطار رئيس مجموعة الصداقة الإيرانية- الأوزبكية " غلام رضا نوري قزلجة " وكل من اعضاء مجموعة الصداقة هذه "مهرداد ياسين كرمي " و"سيد مرتضى حسيني ".



وبعد الاستقبال الرسمي الذي اقيم اليوم السبت من قبل رئيس مجلس الشورى الايراني الإسلامي " محمد باقر قاليباف "، بدأت الاجتماعات والمناقشات الرسمية بين مسؤولي البرلمانين الإيراني والأوزبكي.



ومن المقرر أن يشارك رؤساء برلماني البلدين في مؤتمر صحفي عقب مشاوراتهم و اجتماعاتهم التي تجرى بينهما.