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السبت 6 أيار 2023 ساعة 11:50

بلينكن وفيصل بن فرحان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان واليمن هاتفيا

بلينكن وفيصل بن فرحان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان واليمن هاتفيا
وأكد الوزيران على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف.

واستعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحث الوزيران أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

من جهتها قالت الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن أكد في اتصال مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التزامه بدفع الجهود من أجل عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، لإنهاء الأزمة في اليمن.

يأتي ذلك بعدما توجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء اليوم، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما والتي من المقرر انطلاقها غدا السبت.

وانطلاق الوفدين إلى جدة استجابة لمبادرة أمريكية سعودية لحل الصراع في السودان، والذي لم تتمكن هدنة هشة تجددت عدة مرات من إنهائه أو السيطرة عليه.
 
رقم : 1056235
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