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السبت 6 أيار 2023 ساعة 12:36

تنفيذ حكم القصاص من قائد حركة النضال الارهابية.. شاهد جرائمه؟

تنفيذ حكم القصاص من قائد حركة النضال الارهابية.. شاهد جرائمه؟
وكان القضاء الايراني قد اصدر حكم الاعدام بحق اسيود، بعد ادانته بالافساد في الارض، من خلال تشكيل وقيادة جماعة ارهابية تدعى حركة النضال وتخطيط وتنفيذ عمليات تفجير من بينها الهجوم الارهابي على استعراض للقوات المسلحة في مدنية اهواز عام الفين وثمانية عشر.

وكان اسيود قد اعترف بارتباطه بأجهزة الاستخبارات الاميركية والاسرائيلية الموساد، بالاضافة الى ارتباطه بالاستخبارات السويدية، وكشف عن علاقته الوثيقة بشخصيات بارزة في هذه الاجهزة.

ومن العمليات الاخرى التي خطط لها ونفذها..

وتفجير استهدف مبنى محافظة الأهواز عام 2004

وتفجير منظمة إدارة وتخطيط خوزستان (هيئة التخطيط والميزانية) عام 2004

وتفجير دائرة الإسكان والتنمية العمرانية للأهواز عام 2005

وتفجير دائرة بيئة الأهواز عام 2005

وتفجير خطوط نقل النفط في خوزستان

وتفجير محور نقل النفط في أهواز - آبادان - ماهشهر، تفجير مدينتي دزفول وعبادان عام 2005

وتفجير بنك سامان في الأهواز عام 2005

وهجوم مسلح على منشآت ضخ المياه في إحدى قرى مدينة شوشتر عام 2009

واغتيال مواطن في إحدى قرى شوشتر عام 2009، بإطلاق النار عليه وإشعال النار في سيارته الشخصية. بالاضافة الى أعمال إرهابية أخرى ارتكبتها هذه المجموعة الإرهابية بقيادة فرج الله كعب الملقب باسيود
رقم : 1056240
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