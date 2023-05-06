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السبت 6 أيار 2023 ساعة 13:53

قالیباف: رئیس ‌جمهورية اوزبکستان يزور ايران الشهر المقبل

قالیباف: رئیس ‌جمهورية اوزبکستان يزور ايران الشهر المقبل
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس السلطة التنفيذية اليوم السبت مع نظيره الاوزبكي " نور الدين اسماعيل اوف" الذي يزور طهران حاليا.

وأكد " قاليباف "، أن ايران الاسلامية تعتبر تعزيز العلاقات مع الدول الجارة والمنطقة وخاصة الاسلامية في اولوياتها.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي قائلا: ان احد المحاور الرئيسية التي تعتمدها طهران يكمن في تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع دول آسيا الوسطى.

ووصف اوزبكستان بالبلد الشقيق والصديق لايران الاسلامية، مؤكدا وجود الارضية والفرص الكثيرة للتعاون بين كلا البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية وتقوية الاتصالات في النقل والشحن وترانزيت السلع في محور شمال – جنوب.

وتابع رئيس السلطة التشريعية في ايران قائلا: اننا سنستضيف الرئيس الاوزبكي الشهر المقبل لمناقشة العلاقات الثنائية وخاصة في مجالات الاقتصاد والنقل والشحن وتسهيل مرور الشاحنات اضافة الى دور التطورات الثقافية في كلا البلدين.

وتطرق الى المشاكل القائمة في افغانستان وقال: انه ونظرا لهذه المشاكل فإن ذلك يتطلب تعاونا جديا بين الدول الجارة لها ومساعدتها، ونرى أن تؤدي كل الفصائل الافغانية دورها لتشكيل الحكومة الوطنية في هذا البلد.
رقم : 1056255
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