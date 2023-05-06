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السبت 6 أيار 2023 ساعة 14:15

السيد الصدر يصدر تعليمات بخصوص ذكرى الشهادة الـ25 لوالده

السيد الصدر يصدر تعليمات بخصوص ذكرى الشهادة الـ25 لوالده
ونقل صالح محمد العراقي الملقب بوزير القائد، بياناً عن السيد الصدر، جاء فيه: "أنصح أن يكون نشر السواد هذا العام من قبل المحبيّن وعلى بيوتهم ومحالهم وأماكن عملهم، وأرى من المناسب توجيه المحبين بالسير من أماكن السير المخصصة، وهي أطراف النجف الأشرف أو ما تعيّنه اللجنة المركزية قدر المستطاع ".

وأضاف السيد الصدر: "باعتباري متولياً شرعياً وأميناً عاماً لمرقد الشهيد الصدر الثاني أمنع حضور ودخول أصحاب القضية الى العزاء والمرقد الشريف، ويمنع من دخول المرقد الشريف دون الحضور كلّ من امتنع عن التوقيع على وثيقة العهد بالدم".

وتابع: "سيكون التشييع مصاحباً لمسيرة الشموع في ليلة الرابع من ذي القعدة ومن مكان الاستشهاد الى المرقد الشريف"، مردفاً بالقول: "على المؤمنين رفع شعارات ضد البعــث الصــدامي وحــرق صور رؤوس البعــث بما فيهم الصنم الكبير".

ودعا إلى "حـرق اسم ولافتات ضد أصحاب القضية"، مشيراً إلى أن "الفعالية المركزية ثلاثة أيام وفي النجف، ويمنع إقامة أي محفل في بقية المحافظات أثناء هذه الليالي الثلاثة (2 - 3 – 4).

ووجه، بـ"تغيير لافتة مرقد السيد الشهيد الثاني إلى (فاطمة الزهراء) "عليها السلام"، داعياً إلى "التآخي في الذكرى فعلى كل فرد حاضر مؤاخاة من في جنبه قائلاً: آخيتك في حب آل الصدر قربة لله تعالى".

وشدد قائلاً: "يمنع حضور السياسيين في احتفالات الذكرى ويقتصر على السياسيين الصدريين حصراً فقط".
رقم : 1056261
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