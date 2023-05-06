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السبت 6 أيار 2023 ساعة 14:36

أبرز التطورات على الساحة السودانية 6-5-2023

أبرز التطورات على الساحة السودانية 6-5-2023
وتشهد الخرطوم اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة، لا سيما في محيط المطار ومحيط القصر الجمهوري رغم وعود بهدنة.

وافادت مصادر بأن قصف جوي وانفجارات عنيفةقد هزت منطقتي بحري والجريف، وتسببت في اندلاع حريق كبير في مجمع عفراء التجاري جنوبي الخرطوم، وفي تصاعد اعمدة الدخان في سماء حي الوابورات.

ويرى مراقبون بأن المعارك من المتوقع أن تكون طويلة الأمد لأن طرفي الصراع يعتقدان أن بإمكان كل منهما الانتصار عسكريا، وليست لديهما دوافع تذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو ما قد يهدد بأزمة انسانية حقيقية في السودان، حذر منها برنامج الاغذية العالمي.

وبالتزامن مع وصول وفد من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مدينة جدة السعودية لإجراء مفاوضات، حذر متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الصراع في السودان، قد يسبب الجوع وسوء التغذية لـ19 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة.

وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: "يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادا في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين مليونين ومليونين ونصف المليون شخص. وفي مايو الفين وثلاثة وعشرين، مع أخذ النزاع الراهن في الاعتبار، يمكننا أن نقدر بأن العدد الإجمالي سيرتفع الى تسعة عشر مليونا في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع".

ولذلك، طالبت الامم المتحدة بتوفير حماية دولية لضحايا الصراع والاوضاع المتغيرة في السودان، سواء كانوا مواطنين أو لاجئين أو حتى طالبي لجوء سودانيين بدول أخرى، فيما دعا وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان للحوار بين طرفي الازمة، محذرا من تجاوز تأثيرها الاراضي السودانية لتصل الى المنطقة.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
رقم : 1056264
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