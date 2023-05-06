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السبت 6 أيار 2023 ساعة 16:20

الصحة الإيرانية: تسجيل 139 إصابة و 10 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 139 إصابة و 10 وفيات جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 609 آلاف و 922 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 96 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 361 ألفا و 440 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 511 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 10 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 165 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 452 ألفا و 715 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 524 ألفا و 843 لقاحا.

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، وهناك 11 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 146 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 291 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
رقم : 1056283
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