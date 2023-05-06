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السبت 6 أيار 2023 ساعة 17:43

قيادي في حماس يدعو الى فضح جرائم الاحتلال بحق القدس وأهلها

قيادي في حماس يدعو الى فضح جرائم الاحتلال بحق القدس وأهلها
كما دعا أبوزهري لإدانة انتهاكات الاحتلال ضد القدس واهلها، وإضافتها إلى سجل المخالفات السافرة للقانون الدولي، واعتبارها جزءا من الملفات المقدمة إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد أبو زهري أن سياسات الاحتلال العدوانية ضد أهلنا المقدسيين، وآخرها صدور المزيد من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ومنعهم من السفر خارج فلسطين، تمثل عقابا وانتقاما منهم على تحدي سياساته التهويدية، وإصرارا على محاولات تفريغ الأقصى من المرابطين.

وأشار إلى أن الاحتلال ماض في استهداف المقدسيين، بالاعتقال والإبعاد وهدم المنازل وفرض الضرائب الباهظة وغيرها، في محاولة لانتزاعهم من المدينة وترحيلهم عنها وتحويل المدينة والمسجد الاقصى إلى منطقة يهودية خالصة، وهو ما فشل في تحقيقه فشلا ذريعا بفعل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطني البطل.

وبيّن أبو زهري أن ما يتعرض له المقدسيون من استهداف خطير من الاحتلال يستدعي من كل أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة مزيدا من التكاتف حولهم، وإسنادهم، وتقديم كل أشكال الدعم المالي والمعنوي للاستمرار في تحدي ومواجهة سياسات المحتل، وتثبيت وجودهم في القدس المحتلة.
رقم : 1056292
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