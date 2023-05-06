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السبت 6 أيار 2023 ساعة 21:11
اطلالة مرتقبة للسيد "حسن نصرالله" بهذا التوقيت..
وذلك في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله" لمناسبة الذكرى السنوية السابعة لإستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدرالدين، في مدارس المهدي- الحدت جنوب بيروت.
رقم :
1056337
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