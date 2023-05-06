رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السورية يقوم بجوله تفقدية

وجال العماد إبراهيم في أقسام وفروع المديرية، واطلع على آلية الربط الشبكي بين الفروع والأقسام في المحافظات من خلال النافذة الواحدة التي تتيح الحصول على الوثائق والأوراق التي يحتاجها المراجعون، واستمع من الكوادر العاملة في المديرية إلى شرحٍ حول منظومة العمل وطبيعة الخدمات المقدمة، وأثنى على الجهود المبذولة في سبيل تأمين حقوق الشهداء والجرحى والمفقودين.



كما التقى العماد إبراهيم عدداً من المراجعين، واطلع منهم على مستوى العناية والخدمات التي تقدم لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، واجتمع عقب الجولة مع المعنيين والعاملين في المديرية، وشدد على أهمية المتابعة الحثيثة والإشراف المباشر، بهدف معالجة أي معوقات يمكن أن تعترض المراجعين وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة.



وأكد العماد إبراهيم ضرورة تطوير منظومة العمل والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، مشدداً على أن سورية بإرادة أبنائها وعزيمة جيشها وحكمة قيادتها ستواصل مسيرة الصمود والإنجازات حتى تحقيق النصر النهائي والحاسم على الإرهاب.



بعد ذلك توجه العماد رئيس هيئة الأركان العامة إلى مدارس أبناء وبنات الشهداء، والتقى القائمين عليها واطلع منهم على الخدمات والرعاية المقدمة لأبناء وبنات الشهداء، والدور الذي تضطلع به في خلق جيل قادر على النهوض بالوطن.



كما استمع العماد إبراهيم من المشرفين والعاملين والكادر التدريسي في المدارس إلى شرح موسع عن الخدمات التي يقدمونها، وجال في المرافق وتفقد جهوزيتها الفنية وقدرتها على تلبية متطلبات العملية التعليمية، حيث شملت الجولة القاعات الدراسية والمخابر وصالة المسرح والمكتبة الثقافية والمرافق الرياضية والصحية وورشة الخياطة، بالإضافة إلى غرف المنامة.



وشدد العماد إبراهيم على ضرورة تقديم الرعاية الكاملة والاهتمام الكبير لأبناء وبنات الشهداء الذين لم يبخل آباؤهم بأرواحهم فداءً لعزة الوطن وكرامته، ووجه المعنيين إلى ضرورة الحرص على الاضطلاع بمسؤولياتهم على أكمل وجه من خلال متابعة احتياجات أبناء شهدائنا الأبرار أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر.



وأكد العماد إبراهيم في ختام جولته أن وطنا يمتلك أبناؤه إرادة الشهادة هو وطن جدير بالانتصار، وأن جيشاً يعتنق رجالُه فكر التضحية والاستشهاد في سبيل الوطن هو جيشٌ قويٌّ لا ينكسر.



وبهذه المناسبة أيضا قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء، ووضعوا أكاليل من الزهر باسم السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية للشهداء، وقرؤوا الفاتحة وأدوا التحية الرسمية إجلالاً وإكباراً لأرواحهم الطاهرة، كما قاموا بزيارة جرحى الجيش العربي السوري في المشافي العسكرية، وقدموا التهاني وتمنوا لهم الشفاء العاجل والصحة والعافية.