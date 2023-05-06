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السبت 6 أيار 2023 ساعة 21:58

الإمارات تنضم إلى منظمة شنغهاي

الإمارات تنضم إلى منظمة شنغهاي
وبحسب مصادر رسمية فقد "مُنحت دولة الإمارات رسمياً صفة شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة، والذي عُقد في غوا بجمهورية الهند يومي 4 و5 أيار/مايو 2023، حيث تُوّجَت مشاركة دولة الإمارات بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام إلى الرابطة كشريك حوار".

وأضافت أنه "يجسد منح صفة شريك الحوار جهود دولة الإمارات المتواصلة في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها مع الدول والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم".

وأكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، على الدور الكبير الذي لعبته المنظمة على مدى العقود الأخيرة في دعم الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء أوراسيا وخارجها.

وأكد التزام الإمارات الثابت بالتعددية بصفتها عضوا فاعلا في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الامارات تدرك الأهمية الحاسمة لمنظمات، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف ابن زايد "ستسعى دولة الإمارات في الفترة المقبلة إلى اتخاذ خطوات فاعلة في مشاركتها مع منظمة شنغهاي للتعاون والدول الأعضاء فيها. إنّنا سعداء بالانضمام كشريك حواري في منظمة يستمر تأثيرها وأهميتها العالمية في النمو".

كما أعلنت الكويت، الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفتها "شريك حوار".

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الكويت وقعت على مذكرة تفاهم للانضمام إلى المنظمة، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاى للتعاون في مدينة باناجي بولاية غوا غربي الهند.
رقم : 1056344
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