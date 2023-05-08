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الاثنين 8 أيار 2023 ساعة 07:13

حماس ترحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

حماس ترحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "نرحب بإعلان وزراء خارجية الدول العربية عودة سوريا لإشغال مقعدها في الجامعة العربية".

وأضاف حازم قاسم: "نتمنى سرعة معالجة كل تداعيات الأزمة السورية".

ودعا الناطق باسم حماس "لتعزيز العلاقات البينية بين كل مكونات الأمة لتصليب موقفها في مواجهة الأطماع الاستعمارية الخارجية وفي مقدمتها المشروع الصهيوني التوسعي".

وأصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة اليوم الأحد، القرار رقم 8914، أعلنوا فيه استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من يوم 7 مايو/أيار 2023.

وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه سيخطر سوريا الليلة بعناصر القرار رقم 8914
رقم : 1056567
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