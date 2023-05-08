تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المسيئين للقرآن والمقدسات الاسلامية

يشار الى انه تم اليوم اعدام كل من يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زارع 2 من المجرمين المعادين للإسلام والمسيئين للمقدسات الاسلامية والقيم الثقافية والدينية للشعب الإيراني، قاما من خلال نشاط مكثف في الفضاء الإلكتروني، بإهانة دين الإسلام، شخص النبي الكريم (ص) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) ونشرا هذه الإهانات والاساءات علنا .



وصدر الحكم بناءا على اتهام فاضلي زارع بتهمة سب النبي، الردة، وقذف والدة الرسول الكريم (ص)، وتدنيس القرآن بحرقه وسب المقدسات ونشر صور خاصة للآخرين دون موافقتهم، ويوسف مهرداد بتهمة سب النبي وإهانة المقدسات الدينية والإسلامية.