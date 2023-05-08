إصابات واعتقالات وهدمٌ وإخطارات واعتداءات للمستوطنين

إصابات في بيت لحم ورام الله



أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال تصدي الأهالي لقوات الاحتلال خلال هدم مدرسة "التحدي 5" الأساسية بمنطقة "جب الذيب" في بيت تعمر، شرق بيت لحم.



وأطلقت قوات الاحتلال خلال المواجهات في محيط المدرسة الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى الى إصابة المواطن محمد يوسف زواهرة (44 عاما)، برصاصة "مطاطية" في عينه، ومواطن آخر في الظهر، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.



وفي محافظة رام الله والبيرة، أصيب عدد من الطلبة والمعلمين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال، مدرسة ذكور قراوة وكفر عين الثانوية، شمال غرب المحافظة.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال استهدفت المدرسة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاهها، ما أدى لإصابة عدد من المعلمين والطلبة بحالات اختناق.



وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم، قريتي قراوة وكفر عين، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.



اعتقال 11 مواطناً من الضفة



اعتقلت قوات الاحتلال 3 أطفال من بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، وهم: أحمد أبو جاموس، ومعتز رومانين، ويبلغان من العمر ( 14 عاما)، وسيف مغالسة (15 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمد داود أبو فخيدة (19 عاما) من قرية راس كركر، ومعتصم محمود عبد الفتاح غوانمة، من مخيم الجلزون، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.



كما اعتقلت قوات الاحتلال إخلاص يوسف طملية (32 عاما) وهي من رام الله، أثناء قدومها إلى فلسطين عبر معبر الكرامة.



وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الموظف في قسم الزراعة بالمسجد الأقصى المبارك عرفات رزق، أثناء قيامه بعمله، واحتجزت أدواته.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عويسات، من بلدة جبل المكبر، بعد الاعتداء عليه بالضرب.



وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين أحمد برق من مدينة بيت جالا، وسيف محمد شريم (23 عاما) من مدينة بيت ساحور، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.



وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عز شحادة مخامرة (19 عاما) من خربة مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب المحافظة، بعد أن داهمت الخربة، وفتشت مساكن المواطنين وعبثت بمحتوياتها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مواطنيْن من بلدة بيت ريما، شمال غرب مدينة رام الله.



وأفادت مصادر أمنية ل"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنيْن محمود عزيز الريماوي وناصر الخطيب من بلدة بيت ريما، أثناء مرورهما عبر البوابة الحديدية التي أقامتها على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.



الاحتلال يهدم مدرسة ومنازل ومنشآت ويخطر بهدم ووقف بناء أخرى



قال مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر، إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بيت تعمر وحاصرت مدرسة "التحدي 5"، وأغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت المواطنين من الوصول إليها قبل ان تهدم المدرسة، وتستولي على محتوياتها.



وأضاف أن المدرسة تخدم نحو 60 طالبا من الصف الأول وحتى الرابع، وكانت قد تعرضت للهدم عام 2017 قبل أن تبنى من جديد في العام ذاته.



من جانبه، أشار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، الى أن محكمة الاحتلال المركزية أصدرت قرارا بهدم المدرسة في شهر اذار/ مارس الماضي، بعد أن رفضت التماسا قدمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسة "سانت إيف" الحقوقية، لوقف هدم المدرسة.



وأضاف أن المدرسة تقع على مساحة 8 دونمات تبرع بها أفراد من عشيرة الزواهرة، بأوراق ثبوتية مسجلة في "الطابو"، وبنيت من الطوب والصفيح، وتخدم طلبة من مناطق جب الذيب، والزواهرة، والوحش، وابو محيميد.



وأشار بريجية، الى إنه في وقت لاحق، تم وضع خيمتين كبيرتين مع كافة المستلزمات الخاصة بالعملية التعليمية بدلا من مدرسة التحدي التي استهدفت بالهدم اليوم.



وفي السياق، هدمت قوات الاحتلال مغسلة مركبات في قرية الفرديس، شرق بيت لحم، تعود للمواطن جمعة أبو محيميد.



وفي محافظة أريحا، هدمت سلطات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في العوجا، ومضافة وبركسا في قريتي الجفتلك وفصايل، بمحافظة أريحا.



وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها، هدمت منزلين قيد الإنشاء في المنطقة الغربية من العوجا، تقدر مساحتهما، بـ(200 و250) مترا مربعا، ويعودان للمواطن محمد سميح البيراوي ونجله.



وأضاف، أن جرافات الاحتلال هدمت مضافة من الأسمنت والصفيح تقدر مساحتها بـ150 مترا مربعا في منطقة المصفح من الجفتلك تعود للمواطن يوسف سالم علي كعابنة، كما هدمت بركسا للأعلاف مساحته 100 متر مربع يعود للمواطن إبراهيم عبيات في قرية فصايل الوسطى.



وفي محافظة القدس، أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في جدار إسمنتي، وبإزالة "كونتينر"، في قرية قلنديا شمال غرب المحافظة، وأنذرت شفهياً مزارعاً بتفكيك حظيرة أغنام، في منطقة "البرِيات" شمالي القرية، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، بينما صورت عددا من المنازل والمنشآت في المنطقة.



وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، واستولت على مركبة من المنطقة الشرقية من البلدة.



واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة المعدنية وقنابل الصوت والغاز، ولم يبلغ عن إصابات.



الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ16 على التوالي ويداهم منازل غرب جنين



تواصل قوات الاحتلال فرض حصارها على مدينة أريحا، لليوم الـ16 على التوالي، وتعيق بحواجزها العسكرية خروج المواطنين من مدينة أريحا، وتجبرهم على الوقوف والانتظار لساعات طويلة، وتفتش مركباتهم، وتدقق في هويات المارة.



ويقيم الاحتلال حواجزه على المدخلين الشماليين للمدينة في طريقي "هيئة التدريب" و"المعرجات"، والمدخل الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشرقي المعروف بالبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة.



وأدت انتهاكات الاحتلال في أريحا منذ مطلع العام الجاري، وفق آخر الإحصائيات لمحافظة أريحا والأغوار، إلى استشهاد 9 مواطنين، وإصابة 45 آخرين، إضافة لـ137 معتقلا، وهدم 12 منزلا، وتوجيه إخطارات بالهدم لـ55 منزلا ومنشأة، فيما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 6 شهداء من المحافظة.



وقد بلغت قيمة خسائر مدينة أريحا في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به منذ شهر شباط الماضي ولغاية شهر نيسان الماضي 221 مليون شيقل، وخسائر المدينة في القطاع ذاته خلال فترة الأعياد 121.4 مليون شيقل.



وفي محافظة جنين، داهمت قوات الاحتلال منزلي المواطنين المحامي أحمد أبو حسن، وجبريل علي بقلة في بلدة اليامون غرب المحافظة، وفتشتهما واستجوبت ساكنيهما.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام البلدة، وسط إطلاق قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي وقريتي فحمة وكفيرت.



مستوطنون يقتحمون الأقصى ويقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق القدس



قاد الحاخام المتطرف يهودا غليك اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وأفادت مصادر محلية، بأن المتطرف غليك والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما تولى هو تقديم شروحات حول "الهيكل" المزعوم.



كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال.



وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين استولوا على أراضٍ فلسطينية في بلدة مخماس شمال شرق القدس، وشرعوا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة استراتيجية وجغرافية مهمة.