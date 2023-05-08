اجتماع أردني كويتي سعودي في القاهرة

وعقد الوزراء لقاءهم الثلاثي أمس الأحد، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية بشأن سوريا والسودان، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السعودية.



وأوضحت الخارجية السعودية، أن الوزراء الثلاثة تبادلوا وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على طاولة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.



وكان وزراء الخارجية العرب، قرروا الأحد استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو 2023.