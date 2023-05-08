الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 أيار 2023 ساعة 11:22

اللواء باقري: توسيع الدبلوماسية الإقليمية والدفاعية من المؤشرات المهمة للدبلوماسية في العالم

اللواء باقري: توسيع الدبلوماسية الإقليمية والدفاعية من المؤشرات المهمة للدبلوماسية في العالم
وقال اللواء باقري خلال زيارته للسفارة الايرانية في مسقط ولقائه السفير علي نجفي واعضاء السفارة: "لا شك أن نتائج النجاحات الدبلوماسية بمختلف أبعادها هي نتيجة إبداع جميع العاملين في السلك الدبلوماسي ، والتي بدورها ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى التعريف بجمهورية إيران الإسلامية في هذه المنطقة المهمة.

واضاف: إن تطوير وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية والدفاعية من المؤشرات المهمة للدبلوماسية في العالم ، وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول المنطقة هو في الواقع إستراتيجية تخدم مصلحة الطرفين.

وتابع اللواء باقري: إن الدبلوماسية الدفاعية إضافة إلى تواجدها الناجح ميدانياً استطاعت أن تلعب دوراً مهماً في التواصل مع الدول الأخرى في المنطقة.

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة على ضرورة ضمان أمن المنطقة من قبل دول المنطقة نفسها وقال: اليوم ، يعتمد أمن المنطقة على التعاون البناء والعلاقات الودية لدول المنطقة مع بعضها البعض الآخر على أساس المصالح المشتركة والأمن الإقليمي والجماعي ، والذي يمكن تحقيقه دون وجود وتدخل دول من خارج المنطقة.

وقال: اليوم وبفضل دماء الشهداء ، أصبحت جاهزية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستوى عالٍ ، باستخدام قدرات الخبراء الإيرانيين والمعرفة المحلية في جميع المجالات الدفاعية ، وكذلك التدابير الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة.
مصدر : وكالات
رقم : 1056596
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
8 أيار 2023
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
8 أيار 2023
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
8 أيار 2023
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
8 أيار 2023
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
6 أيار 2023
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
6 أيار 2023
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
6 أيار 2023
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
6 أيار 2023
اللواء سلامي: قدرات ايران السياسية والدفاعية توغلت في العالم
اللواء سلامي: قدرات ايران السياسية والدفاعية توغلت في العالم
5 أيار 2023
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
5 أيار 2023
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
5 أيار 2023
ايران وسوريا تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون
ايران وسوريا تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون
5 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة