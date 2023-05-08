مخاوف لبنانية من توطين النازحين السوريين تتوسع

ويعد هذا التعبير عن الهواجس، أرفع موجة تصعيدية تواكب المطالب السياسية بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، في ظل تصعيد سياسي لبناني يواكب الإجراءات الحكومية لإعادة النازحين طوعياً، ومن ضمنه إعلان المديرية العامة للأمن العام اللبناني باستئناف تنظيم رحلات العودة الطوعية للنازحين من لبنان باتجاه مناطق في ريفي حمص ودمشق.



ووصف البطريرك الراعي أمس الأحد تنامي عدد النازحين السوريين في لبنان، بأنه أزمة، قائلاً إنه عدد بات يشكل عبئاً ثقيلاً على لبنان، اقتصادياً واجتماعياً وديموغرافياً وأمنياً.



وأمل الراعي خيراً من اللجنة الحكومية التي تكونت وبدأت العمل على حل هذه الأزمة»، مطالباً المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين «بالتعاون مع هذه اللجنة بإعطائها ما يلزم من معلومات.



وسأل الراعي عن عدم التحرك الدولي لإعادتهم، وقال: بدأنا نشكّ من حسن النوايا، ونتساءل هل وراء الموقف الدولي نية توطينهم في لبنان؟ وهل أنهم لا يحبذون عودتهم إلى سوريا خوفاً من الهجرة إلى بلدانهم؟، وأضاف: كيف للبنان الرازح تحت أثقاله أن يحمل إضافة مليونين وثمانين ألف نازح سوري وثلاثمائة ألف لاجئ فلسطيني؟.



وتوجه للمجتمع الدولي بالقول: قدموا مساعداتكم للنازحين السوريين على أرض سوريا وطنهم لكي يواصلوا تاريخهم ويعززوا ثقافتهم ويحموا حضارتهم. فافصل أيها المجتمع الدولي بين الوجه السياسي والوجه الإنساني - الوطني بعودة النازحين إلى بلادهم.



وتنسحب المخاوف من توطين النازحين السوريين، على طوائف أخرى، حيث حذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من توطين النزوح السوري، متهماً دولاً أجنبية برعاية هذا المخطط. وقال قبلان في تصريح له: «الحذر لأن أوروبا وواشنطن تمرران أسوأ مخطط تهجيري للشعب اللبناني لصالح توطين النزوح بسياق انتقام وجودي من شعب لبنان وكيانه، وأضاف: ما تريده واشنطن وبروكسل هو لبنان بلا شعب لبناني، وكيان وطني بشعب نازح»، معتبراً أن «الحل بتسوية رئاسية سريعة.



وقال مصدر ضحفي لبناني ،اليوم الاثنين، تواكب قوى سياسية لبنانية المطالب الدينية بإعادة النازحين السوريين ورفض توطينهم، وعبّر عنها أمس النائب نديم الجميل بدعوته السوريين في لبنان إلى أن يعرفوا أنهم نازحون لا لاجئون وعليهم الالتزام بالقوانين اللبنانية، مؤكداً عدم القبول بتوطينهم في وطننا.



لكن هذا الجانب على الضفة السياسية يعتريه انقسام سياسي، حيث يرفض «الحزب التقدمي الاشتراكي تلك الحملات. وكان رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط دعا مساء السبت في تصريح إلى وقف حملات الشحن ضد النازحين وتقديم مقاربة عقلانية وموضوعية لمعالجة هذه القضية، مشيراً في هذا السياق إلى «ضرورة عدم غياب لبنان عن الاجتماعات العربية التي تعقد بهذا الخصوص والمشاركة في النقاشات.



ومساء أمس التقى رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وبعد اللّقاء صرّح جنبلاط: "في هذه المرحلة الدّقيقة لا بدّ من التشاور لمحاولة فتح آفاق الملف الرئاسي والى جانب ذلك مواضيع ذات أهمية كالانتخابات البلدية وملف النازحين.



وشدّد جنبلاط على أنّه لا بدّ من وجود مرجع واحد لمتابعة ملف النازحين السوريين ومعالجته من دون عصبية ومزايدات". وعن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، علّق جنبلاط بالقول: عاد النّظام السوري.