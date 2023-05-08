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الاثنين 8 أيار 2023 ساعة 11:30
بري: عودة سوريا الى الجامعة بارقة أمل لقيامة جديدة
وقال بري في بيان: إن تأخر هذا القرار لسنوات لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وبإتجاه العودة الى الصواب العربي الذي لا يمكن أن يستقيم الا بوحدة الصف والكلمة.
وأضاف: بعودة سوريا الى العرب وعودة العرب اليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك.
مصدر :
وكالات
رقم :
1056598
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