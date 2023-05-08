لبنان مدعو للمشاركة في القمة العربية بجدة

اسلام تايمز (لبنان) - استلم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في مدينة جدة بالسعودية في التاسع عشر من الحالي.