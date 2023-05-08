الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 أيار 2023 ساعة 13:49

رئيس جمهورية العراق: نحو 15 ألف معمل ومصنع مغلق منذ 2003

رئيس جمهورية العراق: نحو 15 ألف معمل ومصنع مغلق منذ 2003
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى على هامش زيارته إلى لندن، الجالية العراقية من ممثلي منظمات المجتمع المدني والطوائف والأحزاب والفعاليات السياسية،فيما حضر اللقاء السيدة الاولى شاناز إبراهيم أحمد، وزراء الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، والتعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، والتربية إبراهيم نامس الجبوري، وسفير العراق لدى المملكة المتحدة محمد جعفر الصدر".

واكد رئيس الجمهورية ان "العراق يعيش مرحلة جديدة وهناك إيجابيات كثيرة منها الأمن والاستقرار الذي هو بداية لكل عملية تنموية وسلام".

وأضاف، أن "الانتخابات السابقة مرت بفترة طويلة، لكن نتائجها كانت إيجابية ومفيدة، حيث أوجدت نوعا من الاتفاق بين الكتل السياسية عن طريق الحوار، والآن الحكومة العراقية مهتمة بتقديم الخدمات للمجتمع، ولديها برنامج كامل من جميع النواحي، وهذه بداية جديدة لعراق جديد، نهتم فيه بتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات".

وتابع ان العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان العراق طبيعية جدا و"هناك بعض المسائل العالقة بين الجانبين لكن توجد إرادة لإيجاد الحلول لها من خلال الدستور والقانون".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "بعض التراكمات المهمة التي بقيت على عاتق الحكومة الجديدة، فالموازنة لم تتم المصادقة عليها منذ ثلاث سنوات"، موضحا ان "هناك ما يقارب من (10) آلاف أو (15) ألف معمل ومصنع في العراق جميعها مغلقة منذ 2003، وهذا يحتاج إلى جهد وعمل وموازنة وتشجيع القطاع الخاص على العمل".

وتطرق رئيس الجمهورية عن علاقات العراق مع دول العالم والجوار والحرص على تطويرها، مشددا على "رفض التدخلات الخارجية، وأن العراق للعراقيين".

وبشأن الكفاءات العراقية في الخارج، أوضح أن "هناك الكثير من الكفاءات ونرحب بمن يرغب بالعودة إلى بلده لكي يقدم خدماته لأبناء شعبه والأجواء مناسبة"، لافتا الى ان "هناك مجالا في العراق لاحتواء الكفاءات".
رقم : 1056620
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
8 أيار 2023
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
8 أيار 2023
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
8 أيار 2023
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
8 أيار 2023
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
6 أيار 2023
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
6 أيار 2023
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
6 أيار 2023
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
6 أيار 2023
اللواء سلامي: قدرات ايران السياسية والدفاعية توغلت في العالم
اللواء سلامي: قدرات ايران السياسية والدفاعية توغلت في العالم
5 أيار 2023
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
5 أيار 2023
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
5 أيار 2023
ايران وسوريا تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون
ايران وسوريا تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون
5 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة