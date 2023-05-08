كنعاني: التصريحات من خلف المنصات لاتساعد في حل الخلافات

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم لدى اجابته على سؤال مراسل فارس بخصوص التصريحات غير الودية التي اطلقها الرئيس الآذربيجاني ضد ايران الاسلامية وقال: اننا لازلنا نرغب بمنح الفرصة للدبلوماسية في مواضيع الخلاف بين البلدين.



وحول زيارة رئيس الجمهورية الى سوريا قال: ان هذه الزيارة تعتبر من التطورات المهمة في سير العلاقات بين كلا البلدين الشقيقين الصديقين الشريكين، وتعتبر مهمة بعد انتصار محور المقاومة على جبهة الارهاب المتحدة في هذا البلد.



وأضاف قائلا: ان الزيارة كانت فرصة مغتنمة لوضع طريق جديد في العلاقات الثنائية بعد الارهاب، اضافة الى اهميتها في البعدين الاقتصادي والتجاري حيث تم التطرق اليها في المحادثات التي اجراها الرئيس "رئيسي" والوفد المرافق له مع المسؤولين السوريين.



وأشار الى اللقاءات التي جمعت رئيس الجمهورية بزعماء المقاومة في لبنان وفلسطين وقال: ان هذه اللقاءات تظهر استمرار دعم ايران الاسلامية لمحور المقاومة.



وحول العلاقات بين ايران والدول العربية بعد الاتفاق الذي توصلت اليه الاولى مع السعودية قال: لقد شهدنا قفزات جيدة في المجالين التجاري والأقتصادي حيث تم تبادل الوفود بين طهران والدول العربية، فيما شهدت العلاقات بين ايران وكلا من السعودية والامارات والكويت تطورا ايجابيا.



واضاف قائلا: ان هذا التطور يظهر أن العلاقات بين طهران ودول المنطقة تشهد نموا جديدا، اذ أن ايران تسعى لتعزيز مصالحها المشتركة مع الدول الاخرى وكذلك مصالح هذه الدول في أية فرصة لتحقيق هذا الهدف.



وأكد " كنعاني " أن الاولوية التي تتخذها الجمهورية الاسلامية الايرانية في دبلوماسيتها بنظر الاعتبار هي تحقيق الاهداف المشتركة وازالة سوء الفهم.



وبخصوص نصب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال: لقد وضحت ذلك في وقت سابق، الا انني ارغب بأن أؤكد أن السياسة الجادة التي تعتمدها ايران تكمن في تسوية وحل المشاكل وازالة سوء الفهم مع هذه الوكالة.



واضاف قائلا: ان ايران شددت في هذا الاطار وكما أعلن المسؤولون في هذه الوكالة أن سياستها هي عدم السماح بأن تتحول المواضيع الخاصة بنشاطها النووي الى عراقيل تعترض سبيل التعاون بين طهران والوكالة.



وأكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية أن الأخيرة تساير الدور الذي أداه "غروسي" خلال زيارته الى طهران، مشيرا الى أنها تواصل هذا النهج الذي يقود الى التقدم.