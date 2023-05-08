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الاثنين 8 أيار 2023 ساعة 13:51

ميناء تشابهار يستقبل اول سفينة شحن عملاقة بسعة 120 ألف طن

ميناء تشابهار يستقبل اول سفينة شحن عملاقة بسعة 120 ألف طن
واشار المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة سيستان وبلوشستان، قاسم عسكري نسب الى ان أول سفينة عريضة البدن تحمل أكثر من 100 ألف طن من القمح رست في ميناء تشابهار لأول مرة هذا العام.

وقال: مع توفير إمكانية إرساء هذا النوع من السفن، تم إنشاء سعة استثنائية لميناء تشابهار، والذي يعد بنمو الاقتصاد البحري في شواطئ مكران.

واضاف المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوشستان: إن امكانية رسو السفن التي تزيد سعتها عن 100 ألف طن وتحمل البضائع السائبة الجافة، هي ميزة مهمة تتمتع بها بعض الموانئ في المنطقة.

واوضح المسؤول الايراني، أن إمكانية دخول الميناء ورسو وتفريغ هذا النوع من السفن يتطلب وجود عمق مائي مناسب لقناة المدخل وقدم الرصيف، بالإضافة إلى وجود معدات التفريغ والتحميل الاستراتيجية، والتي تتطلبها البنية التحتية للميناء، وقد أتاحت معدات التفريغ والتحميل الاستراتيجية المتوفرة في ميناء الشهيد بهشتي في تشابهار لهذه الأنواع من السفن العريضة العملاقة الدخول وتسهيل تفريغ الحمولة.
رقم : 1056622
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