بري: عودة سوريا الى الجامعة بارقة أمل لقيامة جديدة

وقال بري في بيان: إن تأخر هذا القرار لسنوات لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وبإتجاه العودة الى الصواب العربي الذي لا يمكن أن يستقيم الا بوحدة الصف والكلمة.



وأضاف: بعودة سوريا الى العرب وعودة العرب اليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك.