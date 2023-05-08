الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 أيار 2023 ساعة 15:54

رئيسي: لا حدود سياسية أو جغرافية أو عرقية أو دينية لجمعية الهلال الحمر

رئيسي: لا حدود سياسية أو جغرافية أو عرقية أو دينية لجمعية الهلال الحمر
وقال السيد رئيسي في احتفال اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الاثنين : يسعدنا أن يكون اليوم يوم الهلال الأحمر بصحبة رجال الإنقاذ والمتطوعين ومديري الهلال الأحمر ونهنئكم جميعًا بهذا اليوم ونقدر جهودكم.

واضاف: ان حضور کوادر الهلال الاحمر في تركيا وسوريا يظهر ان هذه الكوادر مستعدة للاغاثة والقيام بالاعمال الانسانية. لافتا الى ان رجال الاغاثة في الهلال الاحمر قدموا مساعدات اغاثية في مختلف المدن الايرانية التي كانت بحاجة الى المساعدة مقدما شكره لهم.

وخاطب قوات الإغاثة في الهلال الأحمر قائلا انكم سجلتم حضورا ملفتا و مميزا فی مكافحة كورونا و اعتبر الحفاظ على الجهوزية من الواجبات المهمة لرجال الإنقاذ في الهلال الأحمر.

وتابع السيد رئيسي بالقول إنه في ضوء محبة الله، يجب أن تجسد الإيثار في البشر: السبب الذي جعل خدمات رجال الهلال الأحمر و 101 ألف شخص يخدمون في جميع أنحاء البلاد قد أسرت القلوب هو أنه يمكنكم خلق السلام والأمل في القلوب.

واضاف رئيسي مخاطبا قوات الإغاثة في الهلال الأحمر: نحن نفتخر بكم، واعلموا أن الشهداء دافعوا عن الوطن والنظام والأمن والوطن امام الاعداء وقد برعوا في هذا الاختبار ونالوا شرف الشهادة والتضحية.

وأشار إلى وجود رجال الإنقاذ من الهلال الأحمر في مكافحة كورونا وقال: يجب بذل الجهود لجعل هذه المجموعة فعالة قدر الإمكان من خلال استخدام خبرات الماضي والتقنيات الحديثة وينبغي أن يكون ذكاء وتطوير الأسطول الجوي والأرضي لمجمع الإغاثة الضخم هذا أحد الخطط الرئيسية.

واعتبر رئيس الجمهورية الحفاظ على الجهوزية من الواجبات المهمة لرجال الإنقاذ في الهلال الأحمر وقال: إن جمعية الهلال الأحمر تشبه الجيش ويجب ان تكون جاهزة مع موارد بشرية ومرافق واسعة.

واعتبر السيد رئيسي التعليم العام في المدارس لزيادة التأهب للحوادث والكوارث من النقاط المهمة وذكر أنه يجب اتباع منهج علمي للعمل الإغاثي وقال: إن العمل العلمي والقائم على المعرفة يمكن أن يزيد من كفاءة هذا منظمة.
رقم : 1056635
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
8 أيار 2023
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
8 أيار 2023
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
8 أيار 2023
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
8 أيار 2023
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
6 أيار 2023
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
6 أيار 2023
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
6 أيار 2023
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
6 أيار 2023
اللواء سلامي: قدرات ايران السياسية والدفاعية توغلت في العالم
اللواء سلامي: قدرات ايران السياسية والدفاعية توغلت في العالم
5 أيار 2023
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
5 أيار 2023
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
5 أيار 2023
ايران وسوريا تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون
ايران وسوريا تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون
5 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة