رئيسي: لا حدود سياسية أو جغرافية أو عرقية أو دينية لجمعية الهلال الحمر

وقال السيد رئيسي في احتفال اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الاثنين : يسعدنا أن يكون اليوم يوم الهلال الأحمر بصحبة رجال الإنقاذ والمتطوعين ومديري الهلال الأحمر ونهنئكم جميعًا بهذا اليوم ونقدر جهودكم.



واضاف: ان حضور کوادر الهلال الاحمر في تركيا وسوريا يظهر ان هذه الكوادر مستعدة للاغاثة والقيام بالاعمال الانسانية. لافتا الى ان رجال الاغاثة في الهلال الاحمر قدموا مساعدات اغاثية في مختلف المدن الايرانية التي كانت بحاجة الى المساعدة مقدما شكره لهم.



وخاطب قوات الإغاثة في الهلال الأحمر قائلا انكم سجلتم حضورا ملفتا و مميزا فی مكافحة كورونا و اعتبر الحفاظ على الجهوزية من الواجبات المهمة لرجال الإنقاذ في الهلال الأحمر.



وتابع السيد رئيسي بالقول إنه في ضوء محبة الله، يجب أن تجسد الإيثار في البشر: السبب الذي جعل خدمات رجال الهلال الأحمر و 101 ألف شخص يخدمون في جميع أنحاء البلاد قد أسرت القلوب هو أنه يمكنكم خلق السلام والأمل في القلوب.



واضاف رئيسي مخاطبا قوات الإغاثة في الهلال الأحمر: نحن نفتخر بكم، واعلموا أن الشهداء دافعوا عن الوطن والنظام والأمن والوطن امام الاعداء وقد برعوا في هذا الاختبار ونالوا شرف الشهادة والتضحية.



وأشار إلى وجود رجال الإنقاذ من الهلال الأحمر في مكافحة كورونا وقال: يجب بذل الجهود لجعل هذه المجموعة فعالة قدر الإمكان من خلال استخدام خبرات الماضي والتقنيات الحديثة وينبغي أن يكون ذكاء وتطوير الأسطول الجوي والأرضي لمجمع الإغاثة الضخم هذا أحد الخطط الرئيسية.



واعتبر رئيس الجمهورية الحفاظ على الجهوزية من الواجبات المهمة لرجال الإنقاذ في الهلال الأحمر وقال: إن جمعية الهلال الأحمر تشبه الجيش ويجب ان تكون جاهزة مع موارد بشرية ومرافق واسعة.



واعتبر السيد رئيسي التعليم العام في المدارس لزيادة التأهب للحوادث والكوارث من النقاط المهمة وذكر أنه يجب اتباع منهج علمي للعمل الإغاثي وقال: إن العمل العلمي والقائم على المعرفة يمكن أن يزيد من كفاءة هذا منظمة.