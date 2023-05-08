ترحيب لبناني بإعادة عضوية سوريا بالجامعة العربية

وقال بري في بيان: إن تأخر هذا القرار لسنوات لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وبإتجاه العودة الى الصواب العربي الذي لا يمكن أن يستقيم الا بوحدة الصف والكلمة.



وأضاف: بعودة سوريا الى العرب وعودة العرب اليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك.



ومن جانبه رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان اليوم الاثنين أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضرورة عربية ومصلحة لبنانية كبرى.



واضاف الشيخ قبلان: المطلوب أن يعود لبنان إلى المصالح اللبنانية، لأن هذا النحو من قطيعة لبنان لسوريا كارثة على المصالح الوطنية.



وختم: بكل صراحة أقول: القطيعة مع سوريا تمثل مصالح 1% من زواريب الزعامات فيما 99% من مصالح لبنان تتوقف على المصالح اللبنانية - السورية المشتركة، ولا حياد بمصالح لبنان.



ومن جهته رحب رئيس "اللقاء التضامني الوطني" الشيخ مصطفى ملص في بيان "باجماع الدول العربية على مشاركة الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية".



وأكد الشيخ مصطفى، ان "غياب سوريا عن الجامعة افقدها دورها ومبرر وجودها ، وهذا الامر لا يجب ان يتكرر مع اية دولة عربية" .



اضاف: "ان عودة سوريا هي النتيجة الطبيعية للإنتصار على مشاريع التقسيم التي استهدفتها والمسؤولية العربية تستوجب ان تستكمل هذه الخطوة بأن يكون ملف إعادة إعمار سوريا بندا مركزيا على جدول اعمال القمة المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية".



وختم:" ان سياسة الحوار والتواصل هي السبيل الوحيد لصون الوحدة العربية وتعزيز منعتها، وفي هذا السياق نتوجه بالشكر للمسؤولين في دولة العراق لما قدموه من جهد وتفاني في سبيل عودة اللحمة العربية وانجاز المصالحة الميمونة ".



وبدوره قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على توتير، "قلناها في الرياض في كانون الأوّل من العام ٢٠٢٢. أمتنا تبقى منقوصة ومنتقصة من دون سورية".



واضاف القاضي في تغريدته "سوريا الموروث والتاريخ والموقع والدور، التي تمثّل الممر الإلزامي لتحقيق التعاون العربي وعنصرًا إيجابيًا فيه على المستويات كافة لا سيما ثقافيًا"، مختتما تغريدته قائلا: "‏مبروك للأمّة العربية...عاشت سورية".



واعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بان عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية انتصار لها كما انتصار ساهم لبنان فيه سياسيا. واكد بان لبنان يجب ان يكون جزءا أساسيا في إعادة اعمار سوريا، نافيا ان يكون قد زار سوريا في الايام الماضية.



واشار باسيل في حديث تلفزيوني الى انه لدينا فرصة كبيرة في استعادة العافية في سوريا وعودة النازحين تحتاج إعادة اعمار وعلينا ان نساهم في ذلك.



ولفت الى انه يجب على الدولة اللبنانية ان تأخذ قراراً في موضوع النازحين السوريين، فالدولة لم تأخذ بعد أي قرار بل تدابير لامتصاص النقمة، وإن لم تفرض الدولة نفسها كدولة سيتم حلّ مسألة النزوح على حسابنا.