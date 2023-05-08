قائد الجيش الايراني: فترة الدفاع المقدس عبرة لأعداء الشعب الايراني

وقال اللواء موسوي في كلمة له في مراسم اقيمت في مزار شهداء مدينة هويزة (جنوب غرب) في ذكرى تحرير هذه المدينة من براثن البعث العفلقي المجرم، ان حضور كوادر كلية الضباط التابعة للجيش الايراني في المناطق التي شهدت المعارك في فترة الدفاع المقدس هي من اهم مراحل التربية والتعليم لضباط الجيش الذين عليهم ان يعلموا بان كل شبر من هذه الارض تم استعادتها من العدو البعثي المجرم ببذل دماء غالية للشهداء الابرار.



وشدد اللواء موسوي ان زي الجندي هو زي العز والفخر كما يؤكد على ذلك سماحة قائد الثورة الاسلامية، واضاف : نحن نشد الاحزمة بقوة ونضغط بسلاحنا على صدورنا بصلابة لكي لا يتكرر ما حصل لمدينة هويزة بعد الان في ايران ، لقد مضى 40 عاما على تلك الاحداث وببركة تلك التضحيات ، واذا خطرت أية افكار مشؤومة على بال القوى العظمى حيال ايران، فان تذكّرهم لتلك الأيام سيجعلها تندم وتتراجع عن تنفيذ افكارها.