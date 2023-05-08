الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 أيار 2023 ساعة 19:48

اسلامي: "الطاقة النووية" تتعهد بإنتاج 10 الاف ميغاواط كهرباء داخل البلاد

اسلامي: "الطاقة النووية" تتعهد بإنتاج 10 الاف ميغاواط كهرباء داخل البلاد
وخلال تصريحه بمراسم ازاحة الستار عن منجزين تقنيين في مجال الطاقة النووية اليوم الاثنين، لفت "اسلامي"، الى ان المنظمة الوطنية للطاقة الذرية تتولى دورا ستراتيجيا في سياق تحفيز الشركات المعرفية على المساهمة في الصناعات النووية.

واضاف : ان الجانب الاهم في هذا الاطار، يعود الى الجهود الهادفة الى توفير خدمات علمية تقنية مختلفة، لخدمة المواطنين وتسهيل ظروفهم المعيشية.

واستطرد مساعد رئيس الجمهورية، قائلا : ان المنظمة تعمل في هذا السياق على تيسير انضمام الشركات المعرفية الى التعاون مع المنظمة الوطنية للطاقة الذرية وبما يتيح لها ان تطبق ابحاثها وتحولها الى منظومات لخدمة المجتمع.

واعلن اسلامي في السياق نفسه، ان ما يربو عن 140 صناعة وطنية مثل الصلب والتكرير والبتروكيمياء، تستفيد من التقنيات النووية حاليا.
رقم : 1056669
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
8 أيار 2023
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
8 أيار 2023
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
8 أيار 2023
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
8 أيار 2023
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
6 أيار 2023
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
6 أيار 2023
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
6 أيار 2023
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
6 أيار 2023
اللواء سلامي: قدرات ايران السياسية والدفاعية توغلت في العالم
اللواء سلامي: قدرات ايران السياسية والدفاعية توغلت في العالم
5 أيار 2023
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
الأبارتهايد الرقمي..الكيان الصهيوني يعزز طبيعته العنصرية بأدوات قمع جديدة
5 أيار 2023
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
أفعال مشبوهة لأمريكا في "عين الأسد"
5 أيار 2023
ايران وسوريا تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون
ايران وسوريا تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون
5 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة