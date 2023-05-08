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الاثنين 8 أيار 2023 ساعة 19:59

بينهم قائد فلسطيني.. الاحتلال يضيق الخناق على الأسرى بسجن ريمون

بينهم قائد فلسطيني.. الاحتلال يضيق الخناق على الأسرى بسجن ريمون
وأكد نادي الأسير، في بيان صدر عنه، أنه وحتى اللحظة لم تعرف الجهة التي جرى نقلهم إليها، مشيرًا إلى أن الأسرى نفذوا خطوات احتجاجية أولية تمثلت بتأخير إجراء (الفحص الأمني، والعدد)، حتى يتم الكشف عن الوجهة التي نُقلوا إليها.

وقالت اللجنة في بيان، إن "الحركة الأسيرة تفاجأت صباح اليوم بهجمةٍ شرسةٍ من قوات القمع الصهيونية لسجن ريمون؛ استهدفت الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق المناضل القائد أحمد سعادات وعددٍ من قيادات الجبهة الشعبية، وذلك بحجة توجيه خلايا لمقاومة الاحتلال من داخل السجون وامتلاكها معلومات عن هذه الخلايا".

وجددت تأكيدها نفيها هذه الاتهامات الكيدية، ونعتبرها مبررات واهية لا أساس لها من الصحة يريد الاحتلال من ورائها إيجاد غطاء لاستهداف حياة القائد أحمد سعدات ورفاقه.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا أنها في حالة انعقادٍ دائم لمتابعة مستجدات الهجوم بحق القادة والرفاق، وذلك لدراسة الخطوات اللازمة والمناسبة للتصدي لهذه الهجمة المسعورة وهذا العدوان الهمجي، ووضع حد لمحاولات الاحتلال البائسة لتصدير فشله في مواجهة شعبنا في الخارج إلى ساحة السجون من خلال الانتقام من الأسرى العزل.
رقم : 1056673
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