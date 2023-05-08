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الاثنين 8 أيار 2023 ساعة 20:01

بوريل: التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية اكتسب زخما

بوريل: التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية اكتسب زخما
وافاد "جوزيف بوريل" مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر باجراء محادثة هاتفية مع "حسين أميرعبد اللهيان" وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية.

وكتب جوزيب بوريل ، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، في التغريدة أنه تناول خلال هذه المحادثات التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الذي اكتسب زخمًا مؤخرًا ، وشددت على ضرورة أن تواصل إيران هذه العملية.

وبحسب بوريل ، فانه اتخذ في هذه المكالمة موقفا ضد إعدام "حبيب اسيود" زعيم زمرة حركة النضال الإرهابية والمخطط الرئيسي للهجوم الإرهابي خلال استعراض القوات المسلحة عام 2018 ، كما دعا ايران الى عدم اعدام "جمشيد شارمهد" الإرهابي وزعيم زمرة تندر الإرهابية .

وكرر بوريل الاتهامات التي لا أساس لها من أن إيران تدعم روسيا في الحرب في أوكرانيا وزعم: ان اكد(خلال المكالمة مع أمير عبد اللهيان) على أن إيران يجب أن تتوقف عن دعم حرب روسيا ضد أوكرانيا وأن تتوقف عن استخدام مواطني الاتحاد الأوروبي كأدوات.

وجاء تكرار هذا الادعاء من بوريل ، بعد نشر انباء تتعلق باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية في الحرب في أوكرانيا ومزاعم عن مساعدة إيران العسكرية لروسيا ، وقد فند المسؤولون الإيرانيون مرارًا في تصريحاتهم هذه المزاعم واعلنوا ان ايران لا تدعم اي طرف من اطراف هذه الحرب .

كما قال أمير عبد اللهيان في مكالمات سابقة مع بوريل: "بدلاً من تكرار الاتهامات الباطلة ، على الغرب أن يشجع أوكرانيا على تقديم أدلة موثقة في الاجتماع الرسمي للوفود السياسية والعسكرية للبلدين بدلا من الاتهامات التي لا أساس لها والمتكررة ."
رقم : 1056676
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