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الاثنين 8 أيار 2023 ساعة 21:17

تأكيد ايراني على دعم سوريا بشتى المجالات

تأكيد ايراني على دعم سوريا بشتى المجالات
واشار آشتياني إلى أن طهران مستعدة للتعاون مع دمشق في تعزيز البنية التسليحية السورية وإنشاء خطوط إنتاج المعدات الدفاعية الاستراتيجية بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري.

هذا ما أكده وزير الدفاع الايراني محمد رضا آشتياني، حول استعداد ايران لتجهيز القوات المسلحة السورية بأسلحة دفاعية متطورة.

وأشار الوزير الايراني إلى دعم القوات المسلحة السورية في حربها على الارهاب. واوضح في لقائه مع الفريق علي محمود عباس وزير الدفاع السوري أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون مع سوريا في تعزيز البنية التسليحية السورية وإنشاء خطوط إنتاج المعدات الدفاعية الاستراتيجية بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري.

ومن جانبه قال الفريق علي عباس أن أمن واستقرار سوريا قد ترسخا بدعم الأشقاء الإيرانيين، مؤكدا ان العلاقات بين البلدين تتعمق يوما بعد يوم رغم جهود الاعداء للاضرار بها.

ويقول محللون سياسيون بأن نتائج زيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى دمشق لا تزال تتوالى تباعا، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الزيارة الى سوريا في هذا الوقت لها دلالة خاصة، وكانت في الواقع احتفالا بانتصار محور المقاومة، وفرصة عظيمة لتحديد مسار جديد للعلاقات بين البلدين في حقبة ما بعد الإرهاب.

وبحسب المحللين فإن التطورات السياسية تؤكد دور ايران الفاعل الذي رسم خطوات اعادة الاستقرار الى دول في المنطقة.

كما تؤكد تلك التحولات ان عهد الاستقرار في سوريا وبمساعدة الجمهورية الاسلامية قد بدأ بالفعل، اولى ثماره كان تحرير حلب من الارهاب وغيرها من المناطق السورية، كما والدعم الذي قدمته طهران لمتضرري زلزال شباط/ فبراير المدمر.

وقد توجت تلك الجهود في زيارة الرئيس رئيسي الى دمشق الاسبوع الماضي، ما اعتبر بداية حقبة جديدة من تنسيق ودعم جهود اعادة اعمار سوريا، ودعم وتحديث القوات السورية التي أكدها وزير الدفاع الايراني محمد رضا اشتياني، بينما لا تزال الاراضي السورية في دائرة الاستهداف الاميركي الاسرائيلي الذي يحاول يائسا اعادة خلط الاوراق الامنية على الساحة السورية.
رقم : 1056681
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