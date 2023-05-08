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الاثنين 8 أيار 2023 ساعة 21:56

كليجدار أوغلو يعلن موقفه من قضية إعادة اللاجئين السوريين

كليجدار أوغلو يعلن موقفه من قضية إعادة اللاجئين السوريين
جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء جماهيري بولاية أنطاليا اليوم الاثنين، قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 14 مايو/أيار الجاري، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية.

وأوضح كليجدار أوغلو أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود 3 ملايين و600 ألف سوري على الأراضي التركية. وأضاف: "في غضون عامين -على أبعد تقدير- سنرحل جميع إخوتنا السوريين إلى بلادهم".

وركزت معظم أحزاب المعارضة التركية في برامجها الانتخابية على قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في حين أن الحكومة التركية كانت أعلنت أنها تدعم عودة "طوعية" لهؤلاء اللاجئين.

وتشهد تركيا يوم 14 مايو/أيار الجاري انتخابات برلمانية ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحًا عن تحالف الجمهور، وكمال كليجدار أوغلو مرشحًا عن تحالف الأمة.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية أيضا محرّم إينجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحًا عن تحالف الأجداد.

ويبلغ عدد الناخبين الأتراك الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق الهيئة العليا للانتخابات.
رقم : 1056683
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