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الثلاثاء 9 أيار 2023 ساعة 07:40

البرهان: مفاوضات جدة بلا فائدة إن لم يتم وقف إطلاق النار

البرهان: مفاوضات جدة بلا فائدة إن لم يتم وقف إطلاق النار
وقال البرهان إن لحكومة السودان ممثلين في المبادرة التي تجري حاليا في مدينة جدة بالسعودية وليس للقوات المسلحة فقط، ونسعى من خلال هذه المبادرة لوضع أسس حقيقية لوقف القتال".

وأوضح البرهان أن "المبادرة تشتمل على الانسحاب من المناطق السكنية والخدمات، وإفراغ وسط العاصمة من الوجود العسكري، وإخلاء منازل المواطنين العزل من القناصة والاحتلال المسلح".

وشدد على أنه خلاف ما ذكره سابقا، لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار أو أي عمل آخر، مشيرا إلى أن الحديث يدور الآن.

وأشار إلى أن "المفاوضات في هذه المرحلة تدور حول وقف إطلاق النار والاقتتال، وعودة الطمأنينة للمواطنين، التي لن تتحقق بوجود العصابات المسلحة فوق أسطح المنازل، وإنه لا مكان للحديث عن العمل السياسي في الوقت الراهن".

وأكد أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مصحوبا بإخلاء الدعم السريع للأعيان المدنية (المستشفيات ومراكز الخدمة والاتصالات ومحطات الوقود والمجمعات الخدمية).

وشدد البرهان على أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية في السودان، قائلا: "نعمل على إعادة هيكلة عمل القوات المسلحة لتتمكن من القضاء على الدعم السريع".
مصدر : وكالات
رقم : 1056737
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