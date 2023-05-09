اغتيال 3 قيادات للجهاد الإسلامي بقصف صهيوني على غزة

وافادت مصادر محلية فلسطينية بأن القادة الثلاثة هم جهاد غنام، وخليل البهتيني، وقيادي ثالث لم يتم التحقق من هويته بعد.



كما نقلت المصادر عدة إصابات جراء قصف شقة سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.



وأضافت أن طائرات حربية صهيونية تقصف مواقع جنوبي قطاع غزة.



من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، إن غارات جوية استهداف أهدافا تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.



واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في الغارات الصهيونية على القطاع غزة.



آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة....



ووفق وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 12 بينهم ثلاثة قادة في حركة الجهاد الإسلامي وهم جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عزالدين.