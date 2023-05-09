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الثلاثاء 9 أيار 2023 ساعة 07:44

وزير الخارجية السعودي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية السعودي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية
وأقام وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مأدبة عشاء تكريما لوزير الخارجية والوفد المرافق له.

وحضر مأدبة العشاء، سفير المملكة لدى الجزائر عبد الله البصيري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

وذكرت وسائل إعلام أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حمل رسالة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تخص الدعوة الرسمية للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في الرياض في 19 مايو الجاري، ولمناقشة بعض الملفات والقضايا السياسية التي تخص عقد القمة العربية وترتيباتها، حيث من المقرر أنّ تسلم الجزائر الرئاسة الدورية إلى السعودية.

وتأتي زيارة بن فرحان مباشرة بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد في القاهرة، حيث تقررت عودة سوريا رسميا إلى الجامعة العربية.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لمسؤول سعودي رفيع إلى الجزائر في غضون أسبوع، بعد زيارة قام بها منذ يومين رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والأخير كان قد قابل الرئيس عبد المجيد تبون.
رقم : 1056741
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