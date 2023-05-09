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الثلاثاء 9 أيار 2023 ساعة 07:54

هنية: اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل

هنية: اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل
وقال هنية في تصريح صحفي مقتضب، اليوم الثلاثاء: العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، مشددا على أن المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر.

وأشار إلى أن العدوان يستهدف كل شعبنا والمقاومة موحدة في مواجهته.

يشار إلى أنه في سلسلة غارات متزامنة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني – فجر اليوم الثلاثاء- عبر طيرانها الحربي، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، بينهم 3 قيادات من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجاتهم وعدد من أطفالهم، وأصيب 20 آخرون على الأقل، في سلسلة غارات متزامنة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني – فجر الثلاثاء- عبر طيرانها الحربي، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة.
رقم : 1056746
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