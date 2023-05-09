الفصائل الفلسطينية.. العدو سيدفع ثمن اغتيال قادة سرايا القدس

وافادت مصادر محلية فلسطينية بأن القادة الثلاثة هم جهاد غنام، وخليل البهتيني، وقيادي ثالث لم يتم التحقق من هويته بعد.



كما نقلت المصادر عدة إصابات جراء قصف شقة سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.



وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء على قطاع غزة الى اثني عشر شهيدا، بينهم ثلاثة من قادة سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.



وأكدت مصادر فلسطينية أن "طائرات الاحتلال شنت عدوانًا متزامنًا على أرجاء قطاع غزة، بدأ باستهداف شقتين سكنيتين في غزة ومنزلاً في رفح، في حين أعلن الاحتلال اغتيال 3 قيادات عسكرية من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي".



ونددت الفصائل الفلسطينية بعدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واغتيال عدد من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الثلاثاء، مؤكدة أن العدو سيدفع ثمن جرائم الاغتيال التي ارتكبها.



ونعت حركة حماس القادة الشهداء في قطاع غزّة، مؤكدة أنَّ الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه وعدوانه الذي لن يكسر إرادة شعبنا في مواصلة المقاومة الشاملة.



وقالت حماس في بيان لها: بكل آيات الفخر والاعتزاز، وبمزيد من الإيمان والإصرار على مواصلة درب ذات الشوكة المخضب بالدماء، ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، كوكبة من القادة الشهداء من إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، وهم: الشهيد القائد: جهاد شاكر الغنام، والشهيد القائد: خليل صلاح البهتيني، والشهيد القائد: طارق محمد عز الدين، وعدداً من أبناء شعبنا الصامد أغلبهم من النساء والأطفال، الذين ارتقوا خلال عدوان صهيوني غادر وجبان على قطاع غزّة، بعد منتصف الليلة.



وحمّلت الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية المتطرّفة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة وتداعياتها الخطيرة، مؤكدة أنَّ إجرامه وإرهابه المتصاعد ضد أبناء شعبنا في قطاع غزّة وعموم الضفة الغربية وفي القدس والمسجد الأقصى المبارك والداخل المحتل، سيدفع ثمنه غالياً.



وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، بكل آيات العز والفخار الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وعلى رأسهم الشهداء القادة في سرايا القدس جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين.



وقالت كتائب القسام في تصريح مقتضب: إن دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا ستكون نوراً يضيء طريق التحرير وناراً تحرق المعتدين.



ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلاثة من شهدائها القادة المجاهدين الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم الثلاثاء 9/5/2023.



وقالت السرايا:” إننا إذ ننعى شهدائنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبنائهم، لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله.”



وقالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين: إنّ شعبنا وقوى المقاومة قادر على مواجهة العدوان الغادر الذي اختار العدو إشعاله، وأن العدو سيدفع ثمن جرائم الاغتيال التي ارتكبها في غزة.



وشددت الجبهة، في بيان لها، أنّ خسارة شعبنا لأيٍ من قادة المقاومة بفعل هذا الاغتيال الجبان، لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصرارًا على تدفيع العدو ثمن جرائمه، وأنّ هذه الجرائم ستقابل بمزيد من تصعيد شعبنا لمقاومته.



بدورها، نعت حركة فتح الانتفاضة لجماهير شعبنا وأمَّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم الشهداء الذين ارتقوا في عمليات اغتيال إسرائيلية منفصلة وجبانة في بيوتهم مما أدى لإحداث دمار واسع في المكان واستشهاد زوجاتهم وعدد من الأبناء.



واستشهد عدد من المواطنين مواطنين، بينهم 3 قيادات من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجاتهم وعدد من أطفالهم، وأصيب 20 آخرون على الأقل، في سلسلة غارات متزامنة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني – فجر الثلاثاء- عبر طيرانها الحربي، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة.

