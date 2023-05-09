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الثلاثاء 9 أيار 2023 ساعة 08:37

قيس سعيد: تونس ليست غرفة للإيجار أو البيع ولن نقبل بأي تدخل بشؤوننا

قيس سعيد: تونس ليست غرفة للإيجار أو البيع ولن نقبل بأي تدخل بشؤوننا
قال قيس سعيد، قي لقاء جمعه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، مساء أمس: "من يعتقد أن بإمكانه أن يشق طريقا لنا فهو واهم.. نريد أن نشق طريقا جديدة بعيدة عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء لأن السلم الأهلي في تونس لا يقاس بثمن"، من دون أن يحدد أي طرف بعينه.

وأضاف سعيد: "سنشق طريقنا دون أي تدخل خارجي، وتونس ليست غرفة للإيجار أو البيع"، محذرا: "على الجميع داخل الدولة أن يلتزم بواجب التحفظ ويكفي من الرقص على الحبال داخل الإدارة.. ومن يعمل على مواجهة مسارنا سيتحمل تبعات أفعاله".

وتابع سعيد مخاطبا بودن: "لا يمكن أن نقبل بأي تجاوز للقانون ولإرادة الشعب التونسي.. جئنا لنخدم البؤساء والمفقرين، ولن يكون للمعربدين مكان في أجهزة الدولة وسنعمل بكل جهد على تحقيق إرادة الشعب".
رقم : 1056758
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