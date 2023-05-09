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الثلاثاء 9 أيار 2023 ساعة 11:15

انفجار قوي يهز 'كييف'

انفجار قوي يهز
وقال موقع " Country.ua " على قناته في تيلجرام: "سمعنا دوي انفجار في كييف".

ولم يتم تحديد مكان حدوث الانفجار المذكور بالضبط، وما إذا كان قد أسفر عن أضرار وضحايا.

في وقت سابق، وفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن إنذار جوي في جميع أنحاء البلاد.

ويشار إلى أن الجيش الروسي باشر بمهاجمة منشآت الصناعات الدفاعية والإدارات العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر.

كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، يأتي هذا القصف كرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا من جانب أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، يتم يوميا الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مختلف المناطق الأوكرانية، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
رقم : 1056766
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