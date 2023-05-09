طهران تدين بشدة العدوان على غزة وصمت المحافل الدولية

وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تعازيه لأسر الشهداء وفصائل المقاومة الفلسطينية، سائلا المولى الشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الاعتداءات.



واعتبر كنعاني هذا العدوان الصهيوني عشية ذكرى النكبة دليلاً على عجز وضعف كيان العدوان أمام المقاومة البطولية للشباب الفلسطيني في الضفة والقدس ضد الممارسات العدوانية الصهاينة وخطوة تهدف إلى صرف الرأي العام عن الأوضاع المتضربة والمتأزمة للغاية داخل الكيان.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن صمت وتقاعس المحافل الدولية المسؤولة والدول الغربية إزاء تصاعد الأعمال اللاإنسانية للصهاينة بحق الشعب الفلسطيني خلال الأشهر الأخيرة هو العامل الأهم في وقاحة كيان الفصل العنصري الصهيوني في مواصلة جرائمه، الأمر الذي سيسجل في التاريخ كسجل أسود ومخزي للمتشدقين الكاذبين بحقوق الإنسان.



وفي الختام أكد كنعاني على ضرورة التحرك الفوري والفعال والرادع والمتناغم من قبل الدول الإسلامية لوقف آلة القتل والجريمة للكيان الصهيوني.