بري: سواعد المقاومين هي اللغة التي يفهمها العدو الصهيوني

وأدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المجزرة الذي نفذتها قوات الإحتلال الإسرائيلي فجراً في قطاع غزة والتي أدت الى إستشهاد أكثر من 13 شهيداً بينهم نساء وأطفال وسقوط اكثر من 20 جريحاً .



وقال بري: ما حصل فجراً في قطاع غزة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان المستويين الأمني والسياسي في الكيان الاسرائيلي يمثلان أنموذجا متقدماً لإرهاب الدولة المنظم وهما من خلال هذه المجزرة التي ارتكبت في لحظة سياسية تتجه فيها المنطقة العربية نحو لم الشمل العربي وصياغة جديدة لوحدة الموقف العربي حيال ثوابت الأمة وفي مقدمها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إنما يعبر عن المأزق الذي يتخبط به الكيان الاسرائيلي .



وختم بري: أحر التعازي والتبريك لفلسطين لمقاوميها لحركة الجهاد الإسلامي ....ويبقى الخيار سواعد المقاومين وبأسهم هي اللغة التي يفهمها العدو الاسرائيلي .