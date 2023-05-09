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الثلاثاء 9 أيار 2023 ساعة 14:33

اسلامي: اكثر من 140 حقلا صناعيا في ايران تستفيد من انجازات منظمة الطاقة الذرية

اسلامي: اكثر من 140 حقلا صناعيا في ايران تستفيد من انجازات منظمة الطاقة الذرية
وقال اسلامي في كلمة القاها في مراسم ازاحة الستار عن اول منتج بتكنولوجيا فائقة التطور في مجال ادوات قياس مسرعات الالكترون ، انتجه مركز التكنولوجيا والابداع التابع لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية: ان دور منظمة الطاقة الذرية هو دور استراتيجي.

واضاف: ان اهم رسالة لليوم هي سريان التكنولوجيا النووية الى باقي القطاعات وفي المجتمع ايضا ، وما يهمنا هو الاستفادة من التكنولوجيا النووية لتسهيل وتسريع نشاطات المواطنين والنشاطات العلمية والبحثية.

كما اشار الى دخول الشركات المعرفية في حقل الصناعة النووية قائلا : ان الشركات المعرفية ستكون زميلة للصناعة النووية ونحن قد مهدنا لتحويل نتائج الابحاث الى منتجات وعرضها على الاسواق في النهاية لوضعها في خدمة المجتمع.

وتابع : ان منظومة القياس والتحديد هي جزء هام من الصناعة النووية وهذه المنظومة تستخدم في كافة الحقول ونظرا الى الحظر الاجنبي استطعنا في الخطوة الاولى احياء القطاعات التي تتعرض للحظر وفي الخطوة الثانية الابداعية استطعنا تحديث هذه المنظومات لكي تستفيد الحقول الصناعية للبلاد منها ، ولحسن الحظ فان اكثر من 140 حقلا صناعيا في البلاد مثل قطاع الصلب والاسمنت والبتروكيماويات والمختبرات وباقي الحقوق المختلفة تستفيد من انجازاتنا.

وتابع : في حقل المختبرات وخاصة في مجال قياس النيوترون والالكترون فان ادوات قياس المسرعات لها استخدام كبير ونحن كنا بحاجة اليها حيث اصبح انتاج قسم الالكترومغناطيس وهي منظومة ومنظار للقياس ، محلي الصنع بالكامل وباستطاعة الشركات المعرفية التي تمتلك هذه التقنية ان تطورها وتعرضها على الجامعات والصروح العلمية والصناعية المختلفة.

واكد اسلامي ان جميع منتجات منظمة الطاقة الذرية الايرانية يمكن تصديرها الى خارج البلاد لانها مصممة ومنتجة حسب مواصفات ومعايير حديثة ووفق تاكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رقم : 1056787
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