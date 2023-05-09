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الثلاثاء 9 أيار 2023 ساعة 15:16

القضاء على اثنين من أخطر متزعمي تنظيم 'داعش' الإرهابي في درعا

القضاء على اثنين من أخطر متزعمي تنظيم
وحسب وكالة "سانا" السورية ذكر المصدر أنه “من خلال المتابعة الدقيقة والملاحقة المستمرة لإرهابيي تنظيم “داعش” تم نصب كمين محكم لاثنين من أخطر المتزعمين في التنظيم هما الإرهابيان حسن الحايك ونبيل العبد الله والمنفذان لعمليات الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة والاعتداءات المتكررة على المدنيين والعسكريين في مدينة درعا”.

ولفت المصدر إلى أنه تم استهداف الإرهابيين والقضاء عليهما “بشكل مباشر بعد رصد ومتابعة تحركاتهما خلال قيامهما بمحاولة مراقبة بعض النقاط العسكرية، مستخدمين سيارة زراعية مسروقة للتمويه، وذلك في السهول الممتدة بين بلدات طفس وعتمان بريف درعا”.

وأضاف المصدر: إنه تمت مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين وبعضها “إسرائيلي” الصنع، وتضم أسلحتهم بنادق آلية ومسدسات حربية ورشاشاً من نوع “سونوبال”، مبيناً أنه تم التعرف على هويات الإرهابيين المشار إليهما وهما نبيل العبد الله من قرية السحيلية، وحسن الحايك من مدينة طفس بريف درعا.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش السوري والجهات المختصة مستمرة بكل طاقاتها وجهودها لتطهير محافظة درعا من كافة أشكال الفوضى والإرهاب.
رقم : 1056800
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