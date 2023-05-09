الجماعة الإسلامية: العدوان على غزة ما كان ليتم لولا الصمت الدولي

وقالت الجماعة الإسلامية في بيان:"جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم والمجازر التي ارتكبها ويرتكبها العدو "الإسرائيلي" بحق أهلنا من أبناء الشعب الفلسطيني، وهذه المرة من خلال العدوان الغاشم الذي استهدف فجر اليوم منازل بعض القادة الفلسطينيين في قطاع غزة وتسبب باستشهادهم مع عائلاتهم وأطفالهم وتدمير منازلهم".



وتابعت: "اننا إذ ندين ونشجب هذا العدوان الجديد الذي يضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وقادته ، وبحق الشعوب العربية عموما، ونعتبر أنه ما كان ليتم لولا الغطاء والصمت الدولي الذي يرفض محاسبة هذا الكيان.



وختمت: "نتقدم من الشعب الفلسطيني ومن الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي ومن ذوي الشهداء القادة بالعزاء، ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم في معركة التحرير والدفاع عن الكرامة والمقدسات، واننا على ثقة تامة أن المقاومة الفلسطينية سترد على هذا العدوان وتلقن العدو درسا يمنعه من التمادي في اعتداءاته، وندعو أهلنا في فلسطين إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال، والشعوب العربية والإسلامية إلى أوسع حملة تضامن تشدد على وحدة الأمة في مواجهة التحديات".