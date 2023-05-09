الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 أيار 2023 ساعة 15:19
في لبنان...

الجماعة الإسلامية: العدوان على غزة ما كان ليتم لولا الصمت الدولي

الجماعة الإسلامية: العدوان على غزة ما كان ليتم لولا الصمت الدولي
وقالت الجماعة الإسلامية في بيان:"جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم والمجازر التي ارتكبها ويرتكبها العدو "الإسرائيلي" بحق أهلنا من أبناء الشعب الفلسطيني، وهذه المرة من خلال العدوان الغاشم الذي استهدف فجر اليوم منازل بعض القادة الفلسطينيين في قطاع غزة وتسبب باستشهادهم مع عائلاتهم وأطفالهم وتدمير منازلهم".

وتابعت: "اننا إذ ندين ونشجب هذا العدوان الجديد الذي يضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وقادته ، وبحق الشعوب العربية عموما، ونعتبر أنه ما كان ليتم لولا الغطاء والصمت الدولي الذي يرفض محاسبة هذا الكيان.

وختمت: "نتقدم من الشعب الفلسطيني ومن الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي ومن ذوي الشهداء القادة بالعزاء، ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم في معركة التحرير والدفاع عن الكرامة والمقدسات، واننا على ثقة تامة أن المقاومة الفلسطينية سترد على هذا العدوان وتلقن العدو درسا يمنعه من التمادي في اعتداءاته، وندعو أهلنا في فلسطين إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال، والشعوب العربية والإسلامية إلى أوسع حملة تضامن تشدد على وحدة الأمة في مواجهة التحديات".
رقم : 1056802
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
9 أيار 2023
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
9 أيار 2023
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
9 أيار 2023
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
8 أيار 2023
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
8 أيار 2023
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
8 أيار 2023
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
8 أيار 2023
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
8 أيار 2023
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
6 أيار 2023
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
6 أيار 2023
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
6 أيار 2023
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
6 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية